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Spor

“Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı İstanbul Dışında Oynanacak”

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BEŞİKTAŞ’A KÖTÜ HABER

UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş için olumsuz bir gelişme yaşandı. TRT Spor’un haberine göre; maçın İstanbul’da oynanması amacıyla girişimlerde bulunan Beşiktaş’ın çabalarına rağmen, mücadele başka bir şehirde gerçekleştirilecek.

MAÇ YERİ HAFTA SONUNA KADAR BELLİ OLACAK

Karşılaşmanın hangi ülkede ve hangi stadyumda yapılacağı ise hafta sonuna kadar netleşecek. Beşiktaş taraftarları, maçın İstanbul’da oynanmasını umut ediyordu fakat bu beklenti gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

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