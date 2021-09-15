Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş’ın Borussia Dortmund ile oynayacağı maçın Exxen’de yayınlanacağı öğrenildi.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
B. Dortmund: Kobel – Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro – Dahoud – Bellingham, Reus, Brandt – Malen, Haaland
Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçı, bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Mücadele, Vodafone Park Stadyumu’nda oynanacak.
Beşiktaş maçı, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olarak ekranlara gelecek.