Beşiktaş Maçı İçin İzmir’e Uçacak

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Süper Lig’in 32’nci haftasında Göztepe ile yapacağı maça yönelik son antrenmanını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in idaresinde gerçekleştirilen antrenman, hem kondisyon hem de taktik çalışmaları içeriyordu.

ANRENMAN DETAYLARI

Antrenman, 5’e 2 top kapma oyunu ile başlamış, ardından pas çalışması ile devam etmiştir. Antrenmanın sonunda ise taktiksel çift kale maç ile çalışmalar tamamlandı.

SEYAHAT PLANI

Siyah-beyazlı takım, Göztepe ile deplasman maçına çıkmak üzere bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçak ile İzmir’e hareket edecek ve orada kampa girecek.