Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Pazar

MAÇIN TARİHİ VE ZAMANINI AÇIKLIYOR

“Beşiktaş Süper Lig maçı hangi gün?” sorusu, taraftarlar tarafından sosyal medya ve arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi açıklamasına göre Beşiktaş, bu hafta kendi sahasında önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Yeni sezonun ikinci haftasında Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park’ta takımlarını desteklemeyi dört gözle bekliyor.

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu mücadele, 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Maçın başlama saati 21.30 olarak belirlendi. Bu kritik karşılaşmayı, Türkiye’nin en deneyimli hakemlerinden Halil Umut Meler yönetiyor. Beşiktaş, sezona güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor.