Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Beşiktaş’ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maç saat 19.00’da başlayacak.

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oluyor. Son maçında ligin lideri Galatasaray’ı mağlup ederek zirve yarışında umut yakan siyah beyazlılardan 5 isim, sakatlık ve devam eden tedavileri nedeniyle forma giyemeyecek. Mete Kalkavan’ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediliyor.

Spor Toto Süper Lig’de heyecan, 33. hafta maçında, Antalyaspor – Beşiktaş karşılaşması ile devam ediyor. Antalya Stadı’na konuk olan siyah beyazlılarda, derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve N’Koudou kadroda yer almazken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor – Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da beIN SPORTS 1’de canlı yayınlanacak.

Antalyaspor: Leite, Floranus, Bünyamin, Ömer, Veysel, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Wright, Larsson

Beşiktaş: Mert, Onur, Welinton, Saiss, Masuaku, Gedson, Amir, Maxim, Cenk, Redmond, Aboubakar