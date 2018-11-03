Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş’ın sezonun en iyi takımlarından Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç heyecan yarattı. Kritik mücadele saat 19.00’da başlayacak.

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M. Başakşehir 52 maçta sadece 2 defa kaybetti. Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2’sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak. Abdullah Avcı’nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir’in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele, Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, en zorlu deplasmanında

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak – Rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş’ta, kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek – Sakatlıkları geçen Pepe, Babel ve Ljajic, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde oynayabilecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu sezon Süper Lig’de deplasman maçlarında galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, rakip sahadaki 11 resmi maçta sadece bir kez kazanabildiği Medipol Başakşehir’i yenerek, kötü istatistiklerine son vermeye çalışacak.

Ligdeki son maçında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 10. haftayı 18 puanlı dördüncü sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise 11. hafta maçları öncesi 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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