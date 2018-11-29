Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş’ın Sarpsborg ile karşı karşıya geleceği maç taraftarları heyecanlandırdı. Maç saat 23.00’te başlayacak.

Beşiktaş’ın Sarpsborg maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz.”

Sarpsborg-Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Beşiktaş’ın deplasmanda Sarpsborg ile oynayacağı maçı Harald Lechner yönetecek.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Sarpsborg ile oynayacağı mücadelenin hakemleri açıklandı. Sarpsborg Stadı’nda 29 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

TRT