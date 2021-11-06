Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig’de heyecan sürüyor. Beşiktaş bugün saat 19.00’da kendi sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor’u ağırlayacak.

Şampiyonluk adayı iki takım Beşiktaş ile Trabzonspor, Dolmabahçe’de bu akşam kozlarını paylaşacak. Ligde dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, Trabzonspor’u yenerek hem namağlup unvanına son vermek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor ise İstanbul’dan üç puanla ayrılarak rakipleriyle arayı daha da açma hedefinde. 19.00’da başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek.