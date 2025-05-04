Beşiktaş Maçı Sonrası Sarı-Lacivertlilerin Stat Çıkışı CANLI Yayında

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI STAT ÇIKIŞI

Beşiktaş maçının ardından sarı-lacivertlilerin stadyum çıkışını canlı olarak yayımlıyoruz. Taraftarlar, maçın değerlendirmesini yaparken yoğun bir şekilde stadyumdan ayrılıyor. Bu anlarda takımlarına olan destekleri gözlemleniyor.

TARAFTARIN TEPKİLERİ

Maç sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, takımın performansını değerlendirmekte. Farklı görüşler ortaya çıkarken, bazı taraftarlar olumlu, bazıları ise olumsuz düşüncelerini dile getiriyor. Stat çıkışındaki kalabalık, futbolseverlerin canlı reaksiyonlarına şahitlik ediyor.