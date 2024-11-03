Beşiktaş Maçından Sonra Sert Açıklama!

TARTIŞMALI MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu heyecan dolu maçta Zorbay Küçük düdük çaldı ve yardımcıları Serkan Çimen ile Samet Çavuş oldu. VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise Deniz Caner Özaral görev aldı. Maç sonrasında tarihi mücadeledeki tartışmalı kararlar, beIN Sports’un hakem programı beIN Trio’da Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım tarafından ele alındı.

FAUL MÜDAHALESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlk olarak, 7. dakikada Sadık Çiftpınar’ın Rafa Silva’ya olan müdahalesi hakkında yorum yapıldı. Bahattin Duran, bu pozisyonda faul olmadığını belirtti. “Sadık’ın sağ elinin avuç içini bile rakibine yaslamamış. Parmaklarıyla birlikte Rafa’ya çok hafif bir teması var. Bu pozisyon benim için faul değil. Burada faul ve kırmızı kart veren hakeme bir şey diyemem. Benim futbol anlayışımda bunu devam ettiririm.” dedi. Deniz Çoban ise, “Öndeki oyuncu hareketli olsa da arkadaki oyuncu sadece elini koyuyor.” ifadesiyle pozisyona katıldığı görüşünü paylaştı. Bülent Yıldırım da, hakemin pozisyonu doğru açıdan izleyemediğini belirtti.

SARİ KARTIN DURUMU

Emirhan Topçu’nun gördüğü sarı kart ise diğer bir tartışma konusuydu. Bahattin Duran, bu sarı karta katılmadığını ve rakibinin ayağına bastığını görmediğini söyledi. “Sarı kart yanlış.” diyen Duran’a katılan Bülent Yıldırım, “Kontrolsüz bir faul yok.” diyerek hakemin yanlış yerden pozisyonu izlediğine vurgu yaptı. Deniz Çoban ise, bu pozisyonda faul olmadığını düşündüğünü belirtti.

KIRMIZI KART TARTIŞMASI

Rafa Silva’nın Sadık Çiftpınar’a yaptığı müdahale üzerindeki tartışmalar da dikkat çekti. Bahattin Duran, bu pozisyonun kırmızı kartlık olmadığını düşündüğünü ifade etti. “Bu basma kontrolsüz bir basma ve faul ile birlikte sarı kart olduğunu düşünüyorum.” dedi. Bülent Yıldırım ise, hakemin pozisyona yeterince dikkat gösteremediğini vurgularken, “Bu pozisyona fotoğrafla bakarsanız aklınız kırmızıya gidebilir.” şeklinde konuştu. Deniz Çoban ise bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu savundu ve “Kramponunun ön iki vidasıyla bu basmayı yapıyor.” diyerek hakemin kararlarına itiraz etti.

Bu tartışmalı kararlar, futbolseverlerin gündeminde uzun süre kalacağa benziyor.