Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi ise Ali Şansalan olarak açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
14 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Ekim Cumartesi
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazar
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
17 Ekim Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler