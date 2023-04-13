Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor’un Beşiktaş’la oynayacağı maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.” denildi.

14 NİSAN CUMA

20.30 Antalyaspor – Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray – Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 NİSAN CUMARTESİ

16.00 İstanbulspor – Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor – Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe – MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 NİSAN PAZAR

16.00 Giresunspor – Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor – Beşiktaş: Volkan Bayarslan