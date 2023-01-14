Beşiktaş maçının hakemi oldu

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş’ın maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Konyaspor – Beşiktaş maçını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın 4. hakemi ise Ümit Öztürk. Maçta Serkan Tokat VAR, Mete Kalkavan ve Ekrem Kan da AVAR olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında bugün oynanacak üç karşılaşmanın VAR hakemleri belli oldu. Konya’da bugün saat 16.00’da başlayacak Konyaspor-Beşiktaş mücadelesinde VAR’da Serkan Tokat görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftası bugün oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. Antalyaspor’un Giresunspor’u konuk edeceği mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Müsabakada VAR hakemi olarak Emre Malok görev alacak. Malok’a, AVAR’da Erkan Zengin ve Burak Olcar eşlik edecek.

KONYASPOR – BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASININ VAR’I SERKAN TOKAT

Günün bir diğer mücadelesi olan Konyaspor – Beşiktaş müsabakasını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Maçta Serkan Tokat VAR, Mete Kalkavan ve Ekrem Kan’da AVAR olarak atandı.

Adana Demirspor – MKE Ankaragücü karşılaşmasında Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay hakem üçlüsü görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Hakan Ceylan yer alacak. AVAR’da da Alper Çetin ve Fatih Tokail olacak.