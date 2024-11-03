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Spor

Beşiktaş Mağlubiyetini Tümer Metin Yorumladı

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SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA MAÇI

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadelede Kasımpaşa, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, Beşiktaş’ın lider Galatasaray ile maç sayısını eşitlemesini sağlarken, 20 puanla zirvedeki rakibinin 8 puan gerisinde kalmasına yol açtı.

TÜMER METİN’DEN MAĞLUBİYET DEĞERLENDİRMESİ

Eski futbolcu ve günümüzde spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, Beşiktaş’ın yaşadığı bu mağlubiyeti değerlendirdi. Maçın performansı ve sonuçları hakkında görüşlerini paylaşan Metin, takımın durumunu ele aldı.

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