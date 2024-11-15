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Spor

Beşiktaş, Milan’dan Chukwueze’yi İstiyor

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ŞAMPİYONLUK YARIŞINA HAZIRLIK

Ara transfer döneminde şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, Milan’da yeterince forma şansı bulamayan Samuel Chukwueze’yi kiralamayı planlıyor. 25 yaşındaki oyuncu, her iki kanatta etkili bir şekilde oyun sergileyebiliyor.

REKABETTE EVERTON

Beşiktaş, Chukwueze için Everton ile rekabet halinde bulunuyor. Bu süreçte Beşiktaş’ın hamleleri, takımın güçlenmesine katkı sağlayacak. Chukwueze’nin potansiyeli, Beşiktaş’ın transfer planları arasında önemli bir yer tutuyor.

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