Beşiktaş, Milli araya moralli girdi

Çalkantılı günler geçiren ama zirveden de kopmamak isteyen Beşiktaş, konuğu Göztepe'yi 1-0 yendi.

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Beşiktaş Göztepe maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı devam etti. Zirve takibini sürdürmek isteyen ancak çalkantılı günler geçiren Beşiktaş, küme düşme hattından kurtulmak isteyen konuğu Göztepe’yi son anları nefes kesen karşılaşmada 1-0’lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, Adem Ljajic ve Shinji Kagawa’ya birlikte ilk 11’de yer verirken maçın tek golü 46’da, ikinci yarının hemen başında Burak Yılmaz’dan geldi. Burak, Beşiktaş’ta 6., toplamda da 11. golüne imza attı. Güneş’in öğrencileri bu sonuçla 47 puana yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray’la farkı ikiye indirdi.

Kritik bir mağlubiyet alan Göztepe ise 27 puanda kaldı ve kümede kalma yarışında ağır bir yara aldı.

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