Beşiktaş, Milot Rashica İle Ayrılacak

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon transfer süreçlerine hız kesmeden devam eden Süper Lig takımı Beşiktaş, 29 yaşındaki Kosovalı futbolcu Milot Rashica ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Ekol TV’nin aktardığı bilgilere göre, son olarak Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.

RAHİCA’NIN PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 4 kez sahaya çıkan Rashica, bu mücadelelerde 1 gol atma başarısını gösterdi. Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ederken, Rashica ile olan ayrılığın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.