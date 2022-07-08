Beşiktaş, Muleka’yı duyurdu

Beşiktaş, Demokratil Kongolu oyuncu Jackson Muleka transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

beşiktaş, yıldız golcü Jackson Muleka’nın transferi konusunda kulübü Standard Liege ile anlaşıldığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu’nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü’ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.”

Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.