Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu’nun Sakalığını Açıkladı

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu ile ilgili önemli bir sağlık durumu raporu paylaştı. Kulüp, Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren bir gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızın St. Patrick’s ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

MAÇTA GEÇİŞ YAPTI

Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick’s ile oynanan maçta 63. dakikada Tammy Abraham’ın yerine sahaya girmişti. Ancak Hekimoğlu, sadece 4 dakika içerisinde sakatlık geçirerek yerini Kartal Kayra Yılmaz’a bırakmak zorunda kaldı.

SAHALARDAN UZAK KALACAK

18 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından, en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Beşiktaş’ın forvet rotasını olumsuz etkileyebilir.