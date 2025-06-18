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Beşiktaş Onur Bulut ile ayrılıyor

BEŞİKTAŞ ONUR BULUT İLE YOLUNU AYIRIYOR

Beşiktaş, Kayserispor’dan kadrosuna dahil ettiği milli sağ bek Onur Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig’in önemli ekiplerinden Beşiktaş, İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir ile Onur Bulut’un transferinde tüm detaylarda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takım, milli futbolcunun transferinden 325 bin euro bonservis geliri elde edecek.

ONUR BULUT YENİ TAKIMI İÇİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Cuma günü sağlık kontrolünden geçerek yeni ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş forması altında toplamda 75 maça çıkan Onur Bulut, bu süreçte 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Onur Bulut, takımıyla birlikte 3 sezon içinde 2 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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