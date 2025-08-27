Haberler

Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı

BEŞİKTAŞ’TA BEKLENEN AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken beklenen bir ayrılık yaşandı. Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdiğini duyurdu. Kulüp, yapılan anlaşma çerçevesinde oyuncuya 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir.” bilgisini verdi.

PERFORMANSI VE GEÇEN SEZONUNU DEĞERLENDİRİYORUZ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Oxlade-Chamberlain, 20 maçta görev alarak 1 gol kaydetti. Bu süreçteki performansı değerlendirildiğinde, oyuncunun takım üzerindeki etkisi tartışmalara yol açtı. Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasını yaparken, gelinen noktada bu ayrılık dikkate alınarak tazminat sürecinin de gerçekleştiği görülüyor.

