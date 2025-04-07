Beşiktaş Penaltı İtirazında Bulundu

PENALTI BEKLEYEN BEŞİKTAŞ

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Beşiktaş, ilk yarının sonunda penaltı için itirazda bulundu. 10 kişi kalan ve 1-0 geride olan siyah-beyazlı takım, ilk yarının son anlarında, 45+3. dakikada bir penaltı talep etti. Ciro Immobile, sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği sırada topunu soluna çekti ve yanındaki Opoku’nun eline çarptı. Bu durum Beşiktaş tarafında penaltı olarak değerlendirildi ancak hakem Kadir Sağlam, oyun devam ettirmeyi tercih etti. İşte o anın görüntüsü; GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS