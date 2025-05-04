Beşiktaş Penaltı Kullanamadı, Fenerbahçe Öne Geçti

PENALTI KARARI VE GEDSON FERNANDES’İN KAÇIRDIĞI ATIŞ

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında önemli bir penaltı kazandı. Rashica’nın kullandığı kornerde Talisca’nın topa eliyle müdahale etmesi sonucu Beşiktaş lehine bir penaltı kararı çıktı. Penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat’a takıldı. Bu sezon boyunca takım, ilk kez bir penaltı atışından yararlanamamış oldu. Penaltı vuruşundan önceki anlarda, bir taraftarın Portekizli yıldıza lazer tutması dikkat çekti.

Gedson Fernandes, kaçırdığı penaltıdan dakikalar sonra Fenerbahçe savunmasının hatasını değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Beşiktaş için moral kaynağı oldu ve maçın ilerleyen dakikalarında oyunun seyrini etkiledi.