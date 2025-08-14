Beşiktaş Play-Off’a Geçebilir Mi?

BEŞİKTAŞ’IN AVUSTRALYA TURUNDA ALACAK OLDUĞU GALİBİYETLER

Beşiktaş’ın Avrupa’daki geleceği, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Beşiktaş, Avrupa sahnesinde iddialı bir çıkış yakalamak için play-off senaryolarını değerlendirmeye devam ediyor. Peki, Beşiktaş tur atlamak için nasıl bir yol izleyecek?

OYNAMASI GEREKEN MAÇLAR VE YENİLGİLERİN ÖNEMİ

Kara Kartal, St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta 4-1 galip gelerek büyük bir avantaj elde etti. İrlanda ekibiyle oynanacak rövanşta alınacak galibiyetler ve beraberlikler, Beşiktaş’ın play-off’a yükselmesini sağlayacak. Ayrıca, 2 farklı yenilgiler de Beşiktaş’a turu getirecek.

LİG AŞAMASI VE PLAY-OFF HAKKI

Lig aşamasında ilk 8’e giren takımlar direkt son 16 turuna geçecekken, 9-24 arasındaki takımlar play-off oynama hakkı kazanıyor. Beşiktaş, mevcut performansı göz önüne alındığında bu sıralamada yer bulma ihtimali oldukça yüksek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Beşiktaş ile St. Patrick’s maçı, 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.