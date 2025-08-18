Beşiktaş, Rafa Silva ile galip geldi

RAFA SILVA’DAN UNUTULMAZ ANI

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, 90+6. dakikada attığı gol ile takımına büyük bir avantaj sağladı ve galibiyeti getiren isim oldu. Müsabaka sonrası sosyal medyada en çok tartışılan an, Silva’nın soğukkanlılıkla ceza sahasına girip topu ağlarla buluşturduğu pozisyon oldu. Bu unutulmaz anı kaçırmak istemeyenler için, gol videosu çeşitli platformlarda paylaşıma sunuldu. “Rafa Silva’nın Eyüpspor’a attığı gol video izle” bağlantısı yoğun ilgi görüyor.

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ VE GOL ANLARI

90+6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Paulista’nın pasında Rafa Silva sağdan içeri girdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Maçın başında, 11. dakikada Beşiktaş’ta Rafa Silva, ön alan baskısıyla topu kazanmayı başardı. Rashica, önündeki topla kaleyi düşündü ama sert şutu dışarı gitti. 17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham’ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü, Robin Yalçın’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş oyuna etkili başladı. 27. dakikada Rafa Silva’nın rabona vuruşu ise üstten dışarı gitti. 29. dakikada Eyüpspor, Thiam ile skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay’ın köşe atışında ön direğe hareketlenen Claro’dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

POZİSYONLARDAN YANSIMALAR

39. dakikada Rashica rakip kaleyi yokladı, Felipe’nin müdahalesi sonrası top az farkla kornere gitti. 61. dakikada Rafa Silva ceza sahasına girmeden şutunu çekti fakat kaleci gole izin vermedi. 71. dakikada Rafa Silva, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. 77. dakikada Beşiktaş, Joao Mario ve Uduokhai ile gole yaklaştı. Mario’nun şutu savunmadan sekti, Uduokhai’nin kafa vuruşunu Felipe kurtardı. Sonunda, 90+6. dakikada Rafa Silva’nın golüyle takım 2-1 önde duruma geçti.