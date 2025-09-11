Beşiktaş, RAMS Başakşehir’e Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk yarım saati basına kapalı olarak yapıldı. Antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışmalara odaklandı.

TAKTİK ÇALIŞMA DETAYLARI

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı olan bölümünde, Başakşehir maçı için taktik hazırlıkların üzerinde durulduğu bildirildi. Bu süreçte, sakatlıkları nedeniyle Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmana katılamadı. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir karşılaşmasının son hazırlıklarını tamamlayacak.