Beşiktaş, RAMS Başakşehir’e Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk yarım saati basına kapalı olarak yapıldı. Antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışmalara odaklandı.

TAKTİK ÇALIŞMA DETAYLARI

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı olan bölümünde, Başakşehir maçı için taktik hazırlıkların üzerinde durulduğu bildirildi. Bu süreçte, sakatlıkları nedeniyle Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmana katılamadı. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir karşılaşmasının son hazırlıklarını tamamlayacak.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

