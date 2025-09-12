Beşiktaş, RamS Başakşehir ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ VE RAMS BAŞAKŞEHİR’İN MAÇ GÜNÜ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maç iki takımın 23. kez karşı karşıya gelmesi olarak kayıtlara geçecek. İki takım, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ligde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle toplamda 3 puanla 11. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 2 puanla 13. basamakta ve oynadıkları iki müsabakadan da beraberlikle ayrıldılar. Her iki takımın da Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için 2 maçı ertelendi. Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 22 kez bir araya geldi. Bu karşılaşmalarda her iki ekip de 7’şer kez galip gelmeyi başardı, 8 maç ise berabere sona erdi. İki takım toplamda 26 gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun son karşılaşmasında Başakşehir, Beşiktaş’ı deplasmanda 2-0 yenmişti.

YENİ TRANSFERLER ŞANS BEKLİYOR

Beşiktaş’ında yeni transferler Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny, Teknik Direktör Sergen Yalçın’dan forma bekliyor. Eğer görev verilirse, bu futbolcular siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

SAKAT OYUNCULAR MAÇTA YER ALAMAYACAK

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Öte yandan, St. Patrick’s ile oynanan UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sakatlanan Mustafa Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtık olduğu belirlendi.

MAÇIN HAKEMİ VE GÖREVLİLERİ

Beşiktaş ile Başakşehir arasında gerçekleşecek müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Hakemin yardımcıları ise Serkan Çimen ve Candaş Elbil olacakken, karşılaşmanın 4. hakemi de Erdem Mertoğlu olarak belirlenmiş durumda.