Beşiktaş resmen açıkladı

Siyah-beyazlı ekipte heyecan. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncu Vincent Aboubakar transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini resmen açıkladı. Kulüp “Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama sevda değişmez!” ifadelerini kullanarak transferi duyurdu.

Beşiktaş, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada “Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama sevda değişmez! Evine hoş geldin Vincent Aboubakar. ” ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş, Aboubakar’ın maliyetini de duyurdu.

“Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar’ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

Beşiktaş, transferini resmen açıkladığı Vincent Aboubakar’ın lisansını çıkardı. TFF’ye verilen listede Aboubakar’ın da ismi yer aldı. Vincent Aboubakar görev verilmesi halinde Kayserispor maçında görev alabilecek.