Beşiktaş resmen duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Romain Saiss'ı KAP'a bildirdi.

Beşiktaş’ta hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton’la sözleşmesi sona eren Romain Saiss’ı KAP’a bildirdi.

beşiktaş, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Romain Saiss transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss’ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

Sağlık kontrollerinden geçti!

Beşiktaş’ın yeni transferi Romain Saiss, sağlık kontrollerinden geçti.