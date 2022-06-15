Beşiktaş resmen duyurdu

Beşiktaş’ta hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton’la sözleşmesi sona eren Romain Saiss’ı KAP’a bildirdi.
beşiktaş, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Romain Saiss transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss’ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”
Sağlık kontrollerinden geçti!
Beşiktaş’ın yeni transferi Romain Saiss, sağlık kontrollerinden geçti.