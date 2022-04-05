Beşiktaş resmi başvuruda bulundu

Beşiktaş, Karadeniz ekibi Trabzonspor ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye resmi başvuruda bulundu.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının 47. dakikasında yaşanan bir pozisyonda stoper Hüseyin Türkmen’in Uğurcan Çakır’a geri pas verdikten sonra, Çakır’ın elle tutmasının ardından hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı verdi. Beşiktaş’ın vuruşu kullandığı nokta ise tartışma konusu oldu.

3 Mart Pazar günü oynanan karşılaşmadan sonra Beşiktaş, hakem Zorbay Küçük’ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF’ye başvurdu.