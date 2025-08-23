Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ı Transfer Etti

BEŞİKTAŞ, RIDVAN YILMAZ’I KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, İskoç takımı Rangers’ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz’ı transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

TRANSFER BEDENİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekin transferi için Rangers’a 2+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Rıdvan, transfer olduğu Rangers’ta 3 sezon boyunca 77 maçta görev aldı ve 2 gol ile 6 asistlik bir performans sergiledi. Bu transfer ile siyah-beyazlı kulüp, sol bek pozisyonunda önemli bir takviye yapmış oldu.