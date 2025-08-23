Haberler

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ı Transfer Etti

BEŞİKTAŞ, RIDVAN YILMAZ’I KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, İskoç takımı Rangers’ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz’ı transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

TRANSFER BEDENİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekin transferi için Rangers’a 2+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Rıdvan, transfer olduğu Rangers’ta 3 sezon boyunca 77 maçta görev aldı ve 2 gol ile 6 asistlik bir performans sergiledi. Bu transfer ile siyah-beyazlı kulüp, sol bek pozisyonunda önemli bir takviye yapmış oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Haberler

Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.