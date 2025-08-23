Haberler

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’la Anlaştı

BEŞİKTAŞ, RIDVAN YILMAZ İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, 24 yaşındaki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı duyuruda, “Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.” ifadesine yer verildi.

RIDVAN YILMAZ’A HOSGELDİN DİLENCİĞİ

Açıklama devamında, “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.” şeklinde ifadeler kullanıldı. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’a katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Haberler

Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.