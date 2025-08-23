Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’la Anlaştı

BEŞİKTAŞ, RIDVAN YILMAZ İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, 24 yaşındaki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı duyuruda, “Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.” ifadesine yer verildi.

RIDVAN YILMAZ’A HOSGELDİN DİLENCİĞİ

Açıklama devamında, “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.” şeklinde ifadeler kullanıldı. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’a katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.