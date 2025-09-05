Haberler

Beşiktaş Salih Özcan’ı Transfer Etti

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER HEDEFİ SALİH ÖZCAN

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporuna dayanarak Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan’ı transfer planlarına dahil etti. Siyah-beyazlı ekip, orta saha oyuncusu için Almanya’ya yönelmiş durumda. Salih Özcan, Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda kulübün transfer gündeminde ön plana çıktı.

RESMİ ADIMLAR ATILABİLİR

Kulüp, Salih Özcan için yakın zamanda resmi transfer süreci başlatabilir. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirlenmiş. Salih Özcan’ın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin gelecek yıl sona ermesi, Beşiktaş için transferde avantaj yaratabilir.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Salih Özcan, Borussia Dortmund formasıyla bugüne kadar toplamda 86 maçta görev aldı. Bu maçlarda 2 asist yapan milli futbolcu, oyun disiplini ve istikrarıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş, bu transferle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Trump, Lafayette Park’taki Çadırı Kaldırın

ABD Başkanı Donald Trump, Lafayette Park'taki savaş karşıtı çadırın derhal kaldırılmasını istedi ve bu alanın 'Amerikan karşıtı' bir görüntüye dönüştüğünü ifade etti.
Babasının Da Özel Harekat Polisiymiş

Mersin'de özel harekat polisi Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında makinalı silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Babası da aynı meslekten şehit olmuştu.

