Beşiktaş, Sancho’yu Kiralamak İstiyor

BEŞİKTAŞ’IN SANCHO İSTEĞİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Beşiktaş, kadrosuna eklemek istediği ünlü futbolcu Jadon Sancho hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan futbolu üzerine uzmanlaşan Di Marzio’nun aktardığına göre, 25 yaşındaki İngiliz oyuncu, Serie A temsilcisi Roma’nın yapmış olduğu teklifi geri çevirdi ve her iki kulüp arasındaki görüşmeler sona erdi.

BEŞİKTAŞ’TAN HIZLI ADIMLAR

Bu durum, Beşiktaş’ın Jadon Sancho ile olan ilgisini daha da artırdı ve siyah-beyazlı ekip, yıldız futbolcunun transferi için tek başına yol alıyor. Beşiktaş yönetimi, Sancho’yu kiralamak amacıyla gerekli adımları hızla atmaya başladı. Manchester United ile yollarını ayırması kesinleşen Sancho, geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçirdi. Londra ekibinde sahaya çıktığı 41 karşılaşmada, 5 gol atıp 10 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.