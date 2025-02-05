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Spor

Beşiktaş Santiago Simon İçin Harekete Geçti

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BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER HEDEFİ

Beşiktaş, ara transfer döneminde yapacağı yeni takviyelerle ilgili çalışmalarını sürdürürken, gündeme beklenmedik bir isim geldi. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, siyah beyazlıların River Plate’te forma giyen Santiago Simon için bir teklif hazırladığı bildiriliyor.

GAZETECİDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, “Beşiktaş, Simon için bir teklif hazırlığında. River’daki durumunu araştırdım. Gallardo ve Jorge Brito, onun geleceğinin nerede olduğunu görmek için bekliyorlar.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

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