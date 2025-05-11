Beşiktaş Seçiminde Oy Sayımı Tamamlandı

OLUŞAN OY SONUÇLARI

Beşiktaş Kulübünün seçime yönelik olağan genel kurulunda oy sayım işlemleri sürüyor. Yapılan tasnif işlemleri sonucunda toplam 10 sandığın sonuçları tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen kongrede birinci sandıkta Serdal Adalı, 102 oy alırken, rakibi Gürkan Aksoy ise 9 oyda kaldı.

FARK AÇILDI

Serdal Adalı, ilk oylardan itibaren Gürkan Aksoy’a karşı olan oy farkını açmaya başladı. Kongre boyunca ilk 10 sandık sonucunda Adalı toplamda bin 493 oy alırken, Aksoy ise yalnızca 185 oya erişti. Bu sonuçlar, Adalı’nın önde bulunduğunu gösteriyor.