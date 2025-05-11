Haberler

Beşiktaş Seçiminde Oy Sayımı Tamamlandı

OLUŞAN OY SONUÇLARI

Beşiktaş Kulübünün seçime yönelik olağan genel kurulunda oy sayım işlemleri sürüyor. Yapılan tasnif işlemleri sonucunda toplam 10 sandığın sonuçları tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen kongrede birinci sandıkta Serdal Adalı, 102 oy alırken, rakibi Gürkan Aksoy ise 9 oyda kaldı.

FARK AÇILDI

Serdal Adalı, ilk oylardan itibaren Gürkan Aksoy’a karşı olan oy farkını açmaya başladı. Kongre boyunca ilk 10 sandık sonucunda Adalı toplamda bin 493 oy alırken, Aksoy ise yalnızca 185 oya erişti. Bu sonuçlar, Adalı’nın önde bulunduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Lideri, 32 Anneyle Görüştü

CHP Lideri Özgür Özel, Anneler Günü’nde 32 anne ile telefon görüşmeleri yaparak duygusal anlar yaşadı. Görüşmelerde farklı siyasi figürlerin aileleri de bulunuyordu.
Haberler

Şakir Paşa Ailesi Fragmanı Henüz Yayınlanmadı

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, 1912 yılına uzanan entrikalarla dolu bir aile hikayesini sunuyor. Karakterlerin derin yaşam öyküleri ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.