Beşiktaş Seçiminde Yeni Dönem Başlıyor

BEŞİKTAŞ’TA GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞİYOR

Beşiktaş Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılıyor. Kulüp başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Serdal Adalı, yapılan bu genel kurulda üyelere hitap etti. Serdal Adalı, son 1.5 yılda üçüncü kez seçim yapıldığını ifade ederek, “Bu durumun camiamız tarafından sorgulanması gereken en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Bugün genel kurulumuzun vereceği karar, bu belirsizlik süreçlerine bir son verecek ve Beşiktaş’ımızı istikrara taşıyacak” şeklinde konuştu.

BUNDAN SONRAKİ HEDEFLERİMİZ

Adalı, Beşiktaş tarihinin en zor dönemlerinden birinde göreve geldiklerinin altını çizerken, “Mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. Bu süre içinde saha sonuçları için mücadele vermenin yanı sıra, Beşiktaş’ın içindeki mental ve psikolojik durum da çok önem arz ediyordu. Bizim silmeye çalıştığımız izler sadece birkaç kötü maçtan ibaret değil, tüm camia bu hedefsizlikten etkilenmişti. Bizim amacımız, insanları bir hedefin içine dahil etmek ve camia haline getirmek oldu” dedi.

FİNANSAL BAĞIMSIZLIK ÖNEMLİ BİR HEDEF

Finansal bağımsızlık konusunun Beşiktaş için en önemli başlıklardan biri olduğuna dikkat çeken Adalı, “Sadece 4 ay içinde camiamız transfer ihtiyaçlarını, gelecek sezon nasıl şampiyon olabileceklerini ve gayrimenkul projelerini konuşmaya başladı. Bu durum, Beşiktaş’ın kendine gelmeye başladığının açık bir göstergesidir” dedi.

KİŞİSEL HIRSLAR CAMİAYA ZARAR VERİYOR

Adalı, camiada kişisel hırslarını Beşiktaş’ın önüne koyan bazı kişiler olduğunu ifade etti. Sosyal medya trollerinin kulübü yönetilmediği yönündeki iddialarının nedenlerini araştırdıklarını belirten Adalı, “Beşiktaşlıları manipüle etmeye çalışanlar bu kaos ortamıyla kulübümüze zarar veriyor. Biz birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyoruz, ancak hala kişisel çıkarları için savaşanlar var” şeklinde konuştu.

FINANSAL GÜÇLENME VE YENİ PROJELER

Sermaye artırımı sürecinin Beşiktaş için büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayan Adalı, “Bu süreçte 1.5 milyar liralık borç kapanması ve %19 hisse kazanımı sağladık. Hisse oranımız %51’den %70’e çıkmış durumda. Bu da kulübümüz için büyük bir avantaj” dedi.

BEŞİKTAŞ’IN YENİDEN YÜKSELİŞİ

Adalı, Beşiktaş’ın finansal bağımsızlığını kazandığını ve kulübün yeniden yükselişe geçeceğini vurguladı. “Bu süreç başarı olarak değerlendirilmeli, aksi halde bu bir manipülasyondur. Beşiktaş, projeleri ve yaratacağı gelirlerle borç yükünden en kısa sürede kurtulacak” açıklamasında bulundu.

ÖZLENEN BEŞİKTAŞ’I BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Son olarak, özledikleri Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceklerini söyleyen Adalı, “Ülkemizdeki futbol ortamına tepkimizi sahada ve saha dışında göstereceğiz. Bu konuda camiamıza, taraftarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor” ifadelerinde bulundu. Beşiktaş’ın yeniden eski kültürüne döneceği ve başarının geleceği konusunda herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.