Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı Atadı!

BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Ole Gunnar Solskjaer’in görevinden ayrılmasının ardından Beşiktaş, yeni teknik direktör olarak Sergen Yalçın’ı atadığını açıkladı. Siyah-beyazlıların yeni hocası, göreve başladığı andan itibaren önceliklerini netleştirdi.

ACİL TRANSFER İHTİYACI

Başkan Serdal Adalı ile geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımın performansını yükseltebilmek için üç transfer gerektiğini dile getirdi. Deneyimli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat oyuncusu takviyelerinin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

KANAT OYUNCULARININ ÖNEMİ

Takımın hücum gücünü arttırmak adına kanat oyuncularının büyük bir rol oynadığını vurgulayan Yalçın, transfer sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

YÖNETİM TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Başkan Adalı, belirtilen bölgeler için gerekli çalışmaların yapıldığını ve aday oyuncuların belirlendiğini açıkladı. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Genç Kız Öldürüldü

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir, Ayberk Kurtuluş tarafından katledildi. Kurtuluş, olaydan sonra intihar etti; daha önce 18 suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Niğde’de Bebek Kovaya Düşerek Hayatını Kaybetti

Niğde'de banyoda su dolu bir kovaya düşen bebek, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay, derin üzüntü yarattı.

