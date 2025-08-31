Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı gözetledi! Acil 3 TRANSFER gerekli

SERGEN YALÇIN’IN ATANMASI VE ÖNCELİKLERİ

Ole Gunnar Solskjaer’in görevden ayrılmasının ardından, Beşiktaş yeni teknik direktör olarak Sergen Yalçın ile anlaştığını açıkladı. Yalçın, göreve gelir gelmez takımın ihtiyaçlarını belirledi ve acil taleplerini yönetime iletti.

TALİMAT: ÜÇ YENİ TRANSFER

Başkan Serdal Adalı ile gece saatlerinde bir araya gelen Yalçın, takımın performansını yükseltmek için üç yeni transferin yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat bölgesindeki takviyeler üzerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

KANAT OYUNCULARININ ÖNEMİ

Takımın hücum kapasitesini artırmak adına kanat oyuncularının kritik rolü olduğuna dikkat çeken Yalçın, transfer sürecinin bir an önce hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Başkan Adalı da belirtilen pozisyonlar için transfer çalışmalarının sürdüğünü ve potansiyel adaylar üzerinde durduklarını ifade etti. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu öğrenildi.