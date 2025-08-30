Haberler

Beşiktaş, Sergen Yalçın’la Anlaştı

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Beşiktaş, teknik direktörlük pozisyonu için Sergen Yalçın ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

SOLSKJAER İLE YOLA DEVAM EDİLEMEDİ

Beşiktaş, Lausanne’a elenilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verdi ve Norveçli teknik adamın sözleşmesini feshetti. Bu gelişme, takımın yeni bir yapılanmaya gitmesini gerekli kılarken, Sergen Yalçın ile yapılan sözleşme de bu dönüşümün bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

