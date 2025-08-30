Beşiktaş, Sergen Yalçın’la Anlaştı

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Beşiktaş, teknik direktörlük pozisyonu için Sergen Yalçın ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

SOLSKJAER İLE YOLA DEVAM EDİLEMEDİ

Beşiktaş, Lausanne’a elenilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verdi ve Norveçli teknik adamın sözleşmesini feshetti. Bu gelişme, takımın yeni bir yapılanmaya gitmesini gerekli kılarken, Sergen Yalçın ile yapılan sözleşme de bu dönüşümün bir parçası olarak dikkat çekiyor.