Beşiktaş, Sergen Yalçın’la Anlaştı

BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı atadığını duyurdu. Avrupa kupaları yolunda istediği başlangıcı gerçekleştiremeyen ve UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre’nin Lausanne takımına elenerek bu organizasyona veda eden Beşiktaş, teknik direktör değişikliğine gitti. Geçtiğimiz günlerde Norveçli teknik adam Solskjaer ile yollar ayrıldığı için yeni bir dönem başladı.

Sergen Yalçın’LA SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Sergen Yalçın, 2008-2010 yılları arasında Beşiktaş alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor gibi takımları çalıştırdı. Ayrıca 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş’ı da yönetti.

YALÇIN’IN BEŞİKTAŞ’DAKİ BAŞARILARI

Siyah-beyazlı kulüpteki önceki döneminde 79 maça çıkan Sergen Yalçın, bu süreçte 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. 52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile birlikte 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Beşiktaş taraftarları, yeni teknik direktörlerinden umutlu.