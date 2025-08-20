Beşiktaş Sermaye Artırımını Duyurdu

Haberler

Süper Lig’in köklü takımlarından Beşiktaş, sermaye artırımıyla ilgili önemli bir KAP bildirimi yaptı. Bu bildirimde, yapılan sermaye artırımından elde edilen gelirin nasıl kullanılacağına dair detaylar paylaşıldı. Siyah-beyazlı kulüp, toplamda 6 milyar 325 milyon TL tutarındaki fonun yüzde 97’sinin, Bankalar Birliği anlaşmasında değerlendirildiğini belirtti.

Bildirime göre, geriye kalan 150 milyon TL’nin yüzde 2.37’sinin, cari ödemeler, futbolcu ve teknik personel ödemeleri ile bonservis ödemeleri gibi diğer masraflarda kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca, Beşiktaş geçtiğimiz günlerde KAP’a yaptığı açıklamada kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar TL’den 21.8 milyar TL’ye çıkarmak için pay sahiplerinin onayını almayı hedeflediğini açıkladı.

Bu gelişmeler, Beşiktaş’ın mali yapılandırma sürecindeki adımlarını gösteriyor ve kulüp için yeni bir finansal dönem başlatıyor.

Öğrenciler Fidan Dikti, Doğaya Destek

Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İlkokulu'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Aydın, bu adımın geleceğe önemli katkı sunacağını ifade etti.
Ardahan Valisi Aşıyla Mücadelede Kararlı

Ardahan Valisi, şap hastalığına dair endişelerin abartıldığını ifade ederek aşının etkinliğine dikkat çekti. Ayrıca, bölgedeki hayvan sayısının arttığını ve hayvancılığın geliştiğini açıkladı.

