Beşiktaş Sermaye Artırımını Duyurdu

SERİ İLANIMALARI YAPILDI

Süper Lig’in köklü takımlarından Beşiktaş, sermaye artırımıyla ilgili önemli bir KAP bildirimi yaptı. Bu bildirimde, yapılan sermaye artırımından elde edilen gelirin nasıl kullanılacağına dair detaylar paylaşıldı. Siyah-beyazlı kulüp, toplamda 6 milyar 325 milyon TL tutarındaki fonun yüzde 97’sinin, Bankalar Birliği anlaşmasında değerlendirildiğini belirtti.

KALAN TUTARIN KULLANIMI

Bildirime göre, geriye kalan 150 milyon TL’nin yüzde 2.37’sinin, cari ödemeler, futbolcu ve teknik personel ödemeleri ile bonservis ödemeleri gibi diğer masraflarda kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca, Beşiktaş geçtiğimiz günlerde KAP’a yaptığı açıklamada kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar TL’den 21.8 milyar TL’ye çıkarmak için pay sahiplerinin onayını almayı hedeflediğini açıkladı.

Bu gelişmeler, Beşiktaş’ın mali yapılandırma sürecindeki adımlarını gösteriyor ve kulüp için yeni bir finansal dönem başlatıyor.