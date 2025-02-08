Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 Mağlup Etti

SÜPER LİG’DE HEYECAN SÜRÜYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 23. hafta maçında Ömer Erdoğan’ın teknik direktörlüğündeki Sivasspor ile Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, hakem Ali Şansalan’ın düdüğüyle 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, rakibini her iki yarıda attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

GALİBİYETİ GETİRENLER

Beşiktaş’ın galibiyeti, 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario’nun attığı gollerle geldi. Bu sonuçla birlikte Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, sezon boyunca Sivasspor ile oynadığı 3 maçtan da galip ayrılmış oldu. Beşiktaş, 35 puana yükselerek 5. sıraya yerleşirken, Sivasspor 23 puanda kalarak 15. sırada konumlandı.

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ TRABZONSPOR

Süper Lig’de bir sonraki hafta, Sivasspor Gaziantep FK’ya konuk olacakken, Beşiktaş Trabzonspor’u ağırlayacak. Beşiktaş, bu galibiyet ile 4 ay sonra ilk deplasman zaferini elde etti ve dış sahadaki 7 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

SİVASSPOR’DA SAKATLIK SORUNLARI

Sivasspor’da Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle oyundan çıktı. Ziya Erdal kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, Ev sahibi takımın bu iki oyuncusunun yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna girdi.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü atan Emirhan Topçu, bu golüyle birlikte Beşiktaş formasıyla ilk kez gol atmış oldu.

GEDSON FERNANDES SAKATLIK YAŞADI

Siyah-beyazlı ekipten Gedson Fernandes ise sakatlanarak maça devam edemedi ve 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

OLI GUNNAR SOLSKJAER’İN İLK GALİBİYETİ

Beşiktaş’ın başında toplamda çıktığı 5 maçta 3. galibiyetine ulaşan Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’deki ikinci maçında da ilk galibiyetini elde etti.

CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR ŞANS BULDU

Sivasspor maçı öncesinde Beşiktaş’ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer almaktaydı. Ligde 3 sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, maçta kart görmeyerek Trabzonspor maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.