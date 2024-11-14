Beşiktaş Son Çeyrekte Mağlup Oldu

MAÇ SONUCU VE YENİLGİ

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta maçında İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria’ya 76-74 mağlup oldu. Bu sonuç, siyah-beyazlıların gruptaki 4. yenilgisini almasına neden oldu. Öte yandan, Dreamland Gran Canaria bu galibiyetle birlikte 6. kez kazandı.

MAÇIN BAŞLANGICI VE GİRİŞİM

Needham’ın art arda attığı basketlerle maça etkili başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda öne geçti. Ancak İspanyol temsilcisi, daha sonra üst üste kaydettiği sayılarla bu üstünlüğü geri aldı. Gran Canaria, karşısında elde ettiği liderliği ilk çeyreğin sonuna kadar sürdürebildi ve bu çeyreği 21-18’lik skorla tamamladı.