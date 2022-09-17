Beşiktaş sözleşme yeniliyor

Beşiktaş, 1 milyon avro isteyen genç file bekçisiyle sözleşme yeniliyor. Ersin’e istediğinin yarısı verilecek.

Beşiktaş’ta bugün oynanacak İstanbulspor maçı öncesi Ersin Destanoğlu ile yaşanan kriz, artık sona erdi. Sözleşmesini uzatmadığı için eldivenleri 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin’e kaptıran Ersin’e yönetim 4+1 senelik sözleşme ve yıllık 500 bin avro teklifte bulundu. 1 milyon avro isteyen başarılı kaleciyle 700-800 bin avro bandında prensip anlaşması sağlanınca ‘ceza’ kalktı.

İstanbulspor maçında tekrar kaleye geçecek olan Ersin’in forma hasreti iki maçın ardından sona ermiş olacak. Sakatlıkları süren Dele Alli, Ghezzal, Welinton ve Atiba İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Cezası biten Josef ilk 11’de görev yapacak. Stoper mevkiinde ise geçen hafta gole sebep olan Necip’in yerine Adana Demirspor’dan gelen Tayyip Talha şans bulacak.