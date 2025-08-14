Haberler

Beşiktaş St. Patrick’s 11’leri Açıklandı!

BEŞİKTAŞ ST PATRICK’S MAÇ KADROSU AÇIKLANIYOR

Beşiktaş, St Patrick’s ile oynayacağı maç için kadrosunu belirliyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala, Beşiktaş’ın ilk 11’leri açıklanıyor. Hayranlar için merakla beklenen bu bilgiler, maça dair detaylarla birlikte haberimizde buluşuyor.

MAÇTA GÖREV ALACAK FUTBOLCULAR

Beşiktaş’ın sahaya süreceği 11 şu şekilde: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Arroyo, Abraham. St. Patrick’s takımının ilk 11’i ise Anang, Sjöberg, Mclaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney, Carty olarak belirlendi.

ABRAHAM’IN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta gösterdiği etkileyici performansla öne çıkıyor. İlk yarıda 29 dakikada üç gol bularak “hat trick” yapan Abraham, taraftarların büyük takdirini kazandı. Sezon boyunca oynadığı 3 maçta 4 gol atan bu futbolcu, St. Patrick’s ile gerçekleşecek rövanşta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in en büyük silahlarından biri olmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yenimahalle’de 16 Katlı Bina Yandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 16 katlı bir apartmanın zirvesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise araştırılıyor.
Haberler

Beşiktaş St Patrick’s Maçı 2-1

Beşiktaş ile St Patrick's arasında oynanan Konferans Ligi maçı sonucu ve anlık gelişmeler merak ediliyor. Canlı skoru ve goller için takipte kalın.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.