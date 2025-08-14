Beşiktaş St. Patrick’s 11’leri Açıklandı!

BEŞİKTAŞ ST PATRICK’S MAÇ KADROSU AÇIKLANIYOR

Beşiktaş, St Patrick’s ile oynayacağı maç için kadrosunu belirliyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala, Beşiktaş’ın ilk 11’leri açıklanıyor. Hayranlar için merakla beklenen bu bilgiler, maça dair detaylarla birlikte haberimizde buluşuyor.

MAÇTA GÖREV ALACAK FUTBOLCULAR

Beşiktaş’ın sahaya süreceği 11 şu şekilde: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Arroyo, Abraham. St. Patrick’s takımının ilk 11’i ise Anang, Sjöberg, Mclaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney, Carty olarak belirlendi.

ABRAHAM’IN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta gösterdiği etkileyici performansla öne çıkıyor. İlk yarıda 29 dakikada üç gol bularak “hat trick” yapan Abraham, taraftarların büyük takdirini kazandı. Sezon boyunca oynadığı 3 maçta 4 gol atan bu futbolcu, St. Patrick’s ile gerçekleşecek rövanşta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in en büyük silahlarından biri olmaya devam ediyor.