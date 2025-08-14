Beşiktaş, St. Patrick’s’ı 3-2 yendi

MAÇIN BAŞLANGICI VE PENALTI KARARI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maça Beşiktaş, 4-1 kazandığı maçın rövanşında 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 galip geldi. Maçın başlama düdüğünden hemen sonra St. Patrick’s, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Kazeem’in kale önüne yaptığı ortada, top ceza sahasında Paulista’nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista’nın topa el ile müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, kaleciyi yanıltarak gol attı.

St. Patrick’s, 34. dakikada ikinci golü buldu. Baggley’in ortasından Carty, topu kale önüne çevirdi ve altıpas gerisinde McLaughlin, topu ağlarla buluşturdu. Bu golden sonra Beşiktaş taraftarları, takımlarına yönelik büyük bir tepki gösterdi. Taraftarlar “Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin” sloganlarıyla oyunculara seslendi.

Beşiktaş, 43. dakikada farkı 1’e indirdi. Rashica, ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği topu, Abraham’dan sekerek Demir Ege Tıknaz’a ulaştırdı. Tıknaz, kaleye dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Beşiktaş’ta eşitlik golünü Tammy Abraham kaydetti. 49. dakikada topu alan Rafa Silva, ceza sahasında Tammy Abraham’a pas verdi. Abraham, dönüş yaptıktan sonra düzgün bir vuruşla gol attı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Beşiktaş, Joao Mario ile son sözü söyledi. Svensson’un sağ kanattan yaptığı ortada, Joao Mario ceza sahasında topla buluşarak etkili bir vuruş yaptı ve üçüncü golü kaydetti. Bu skorla Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi Lausanne oldu. Play-off turu karşılaşmaları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.