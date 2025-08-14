Beşiktaş, St. Patrick’s’i 3-2 yendi

BEŞİKTAŞ, UEFA KONFERANS LİGİ’NDEN PLAY-OFF’A GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı. Maçta önemli anlar ikinci yarıda yaşandı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DAKİKALARI

49. dakikada Emirhan Topçu, sol taraftan penaltı noktasına güzel bir pas aktardı. Rafa Silva, bu pası değerlendirdi ve topu Tammy Abraham’ın önüne bıraktı. Abraham, bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu, böylece durum 2-2 oldu.

79. dakikada sağ taraftan Svensson’un pasıyla ön direğe hareketlenen Joao Mario, sağ çaprazdan uzak direğe şut atarak topu ağlara gönderdi ve durumu 3-2 yaptı. 80. dakikada Joao Mario, ceza yayında topla buluşarak Muçi’ye pas verdi. Muçi’nin sert şutunda top, üst direkten geri döndü.

TAKIM KADROLARI VE HAKEMLER

Maç Tüpraş Stadyumu’nda oynandı ve hakemler Antonio Nobre, Pedro Riberio ve Nelson Pereira tarafından yönetildi. Beşiktaş’ın kadrosu şu şekildeydi: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek (Felix Uduokhai dk. 46), Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü (Joao Mario dk. 64), Keny Arroyo (Ernest Muçi dk. 46), Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham (Mustafa Hekimoğlu dk. 64, Kartal Yılmaz dk. 67).

St. Patrick’s kadrosu ise şu oyunculardan oluşuyordu: Joseph Anang, Axel Sjöberg, Ryan McLaughin (Tom Grivosti dk. 80), Joseph Redmond, Luke Turner, Barry Crowe-Baggley, Darren Robinson (Jamie Lennon dk. 56), Al Amin Kazeem, Kian Leavy (Simon Power dk. 56), Jake Mulraney (Christopher Forrester dk. 67), Conor Carty (Mason Melia dk. 56).

Hakanları: Mert Günok (Beşiktaş), Tom Grivosti (St. Patrick’s) sarı kart gördü.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte Konferans Ligi’nde bir sonraki aşamaya geçmeyi başardı.