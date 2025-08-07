Beşiktaş, St. Patrick’s’i 4-1’le geçti

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ FARKLI GEÇTİ

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda ilk maçların heyecanı yaşanıyor. İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile Beşiktaş, Sloven hakem David Smajc’ın yönettiği karşılaşmada Tallaght Stadyumu’nda bir araya geldi. Beşiktaş, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1’lik skorla mağlup etti.

İLK YARI BEŞİKTAŞ’IN DOMİNASYONUYLA GEÇTİ

Müsabakada Beşiktaş, 8. dakikada Joao Mario’nun attığı golle öne geçti. 14. dakikada Tammy Abraham, takımı 2-0 öne taşıdı. 23. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Abraham, skoru 3-0 yaptı. 43. dakikada, ceza sahası içinde Abraham’a yapılan faul sonucunda hakem penaltı kararı verdi.

ABRAHAM TARİHE GEÇİYOR

Penaltı atışını gole çeviren Abraham, hat-trick yaparak farkı 4’e çıkardı. Böylece İngiliz yıldız, Avrupa kupası maçlarının bir ilk yarısında hat-trick yapan ilk Beşiktaşlı futbolcu unvanını elde etti. İlk 45 dakika, Beşiktaş’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

NET SONUÇ BEŞİKTAŞ 4 – 1 ST. PATRICK’S

Mücadelenin ikinci yarısında 49. dakikada St. Patrick’s’ten Simon Power, farkı 3’e indirdi. 59. dakikada Ernest Muçi’nin sakatlanması üzerine yerini Keny Arroyo aldı. Karşılaşmada başka gol olmamasıyla maç 4-1 sonuçlandı.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Beşiktaş, rövanş maçında 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de St. Patrick’s’i konuk edecek.

OLASI EŞLEŞMELERİN TARİHLERİ

Eğer Beşiktaş, St. Patrick’s’i ele geçirirse play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile Kazakistan ekibi Astana’nın galibi ile mücadele edecek. Lausanne, ilk maçında Astana’yı 3-1 mağlup ederek turda avantaj sağladı. Konferans Ligi’nde play-off turları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.