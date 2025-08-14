Haberler

Beşiktaş, St. Patrick’s’i Geçerse, Lausanne’la Oynar

BEŞİKTAŞ’IN RAKİP ADAYI LAUSANNE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde İrlanda’nın St. Patrick’s takımını elediği takdirde play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile mücadele edecek. Bu süreçte, Konferans Ligi’nin 3. eleme turu rövanşında Kazakistan ekibi Astana, Lausanne’ı konuk etti. İlk maçta 3-0’lık galibiyet elde eden Lausanne, rövanş oyununda da 2-0’lık bir galibiyetle rakibini geçti ve play-off turuna adını yazdırdı.

PLAY-OFF TURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, daha önce 4-1 mağlup ettiği St. Patrick’s takımını elerse, Lausanne ile karşılaşacak. Play-off turundaki maçlar, 21 ve 28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşmalar, Beşiktaş’ın Avrupa arenasındaki geleceği için büyük önem taşıyor.

Karapürçek’te Midibüs Yangını Çıktı

Karapürçek'te seyir halindeki bir midibüs yangın çıkardı. Sürücü, yolcuları tahliye etti ve itfaiye alevleri kontrol altına aldı.
A Mİllİ KAdın VOleybol TAkımı, FIVB ŞAmpiyonasına Katılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için kadrosunu açıkladı.

