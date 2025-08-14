Beşiktaş, St. Patrick’s’i Geçerse, Lausanne’la Oynar

BEŞİKTAŞ’IN RAKİP ADAYI LAUSANNE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde İrlanda’nın St. Patrick’s takımını elediği takdirde play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile mücadele edecek. Bu süreçte, Konferans Ligi’nin 3. eleme turu rövanşında Kazakistan ekibi Astana, Lausanne’ı konuk etti. İlk maçta 3-0’lık galibiyet elde eden Lausanne, rövanş oyununda da 2-0’lık bir galibiyetle rakibini geçti ve play-off turuna adını yazdırdı.

PLAY-OFF TURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, daha önce 4-1 mağlup ettiği St. Patrick’s takımını elerse, Lausanne ile karşılaşacak. Play-off turundaki maçlar, 21 ve 28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşmalar, Beşiktaş’ın Avrupa arenasındaki geleceği için büyük önem taşıyor.